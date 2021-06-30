Венедиктова передала «департамент войны» человеку Медведчука

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Ракурс

Ведение уголовных дел Медведчука отдали человеку самого Виктора Медведчука. Новым руководителем Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГПУ, вместо Гюндуза Мамедова 29 июня назначен Максим Якубовский.

В 2012—2014 годах он работал в экспертном центре, который создали при «Украинском выборе» — организации Медведчука. Департамент, курирующий Якубовский, расследует дело об «Украинском выборе».

В соцсетях немало видео, на которых Якубовский выступает от «Украинского выбора». «Главком» сообщил, что до работе в прокуратуре Якубовский работал экспертом Центра правовых инициатив «Правовое государство», который также связан с Медведчуком.

О приказе Венедиктовой сообщила и координатор «Медийной инициативы за права человека» Ольга Решетилова.

Полтора года совместной системной работы общественных организаций и профессиональных идейных прокуроров по доведению ответственности России за решение вооруженного конфликта сейчас под большой угрозой, — написала Решетилова на своей странице в Фейсбук.

Она считает, что «Дпартамент войны» вернули в «полный хаос», когда военные преступления, преступления против нацбезопасности расследовались «на кучу» и в «братских могилах производств разобраться было практически невозможно».

По словам журналиста Дмитрия Гнапа, в 2015 году в официальном профайле юриста Якубовского на сайте Союза адвокатов был указан номер телефона, который совпадал с центральным офисом «Украинского выбора».

Так называемый «департамент войны» был создан еще в структуре Генеральной прокуратуры в октябре 2019 года. Департамент, по сути, является мозговым центром, который формирует единую практику по расследованию тяжких преступлений и грубых нарушений прав человека на основе международной практики. Именно замгенпрокурора Мамедов был Инициатором и идеологом создания подобного подразделения на центральном уровне.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Якубовский стал заместителем генерального прокурора Украины Венедиктовой.

Источник: Главком