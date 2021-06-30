Ілля Кива, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n156795-kyva-u-vushanci-iz-zirkou-na-lobi-zayavyv-scho-ukrayinci-ta-rosiyany-odyn-narod.html

Ракурс

Ілля Кива, народний депутат із фракції ОПЗЖ, на тлі поширеною російськими ЗМІ світлини про нібито обійми українського вболівальника з одягненим у шапку-вушанку російським на стадіоні у Глазго (Шотландія), де вчора, 29 червня, відбувся переможний для збірної України матч з командою Швеції, повторив кремлівське гасло про «один народ».

Відповідне відео сьогодні, 30 червня, опубліковане в Telegram-каналі Киви.

Ми — українці та росіяни — один народ. І для нас червона зірка назавжди залишиться символом нашої спільної перемоги над фашизмом, над злом. Так було, так є і так буде, — заявив Кива.

На відео Кива був у шапці з радянською зіркою на лобі.

Нещодавно Кива заявляв, що правоохоронні органи вручили йому підозру у справі про публічну демонстрацію символіки тоталітарного режиму — шапки-вушанки з радянською зіркою. Правоохоронці тоді спростували цю заяву.

Варто додати, що президент РФ Володимир Путін сьогодні, відповідаючи на питання під час «прямої лінії» у Москві, також заговорив про те, що українці та росіяни нібито є «одним народом».