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Ракурс
"Хирургическая" ракета. Фото: Rafael

Необычную «хирургическую» ракету создал Израиль (ФОТО)

30 июн 2021, 16:27
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Необычную «хирургическую» ракету создал Израиль. В среду, 30 июня, израильский оборонный концерн Rafael Advanced Defense Systems представил автономную высокоточную ракетную систему пятого поколения большой дальности Sea Breaker.

Система Sea Breaker обеспечивает эффективное «хирургическое» поражение морских и наземных целей на расстоянии до 300 км. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Необычная система может размещаться на катерах, корветах или фрегатах, а также на береговых высокомобильных пусковых установках. Sea Breaker использует технологические инновации — систему электрооптика, компьютерное зрение, искусственный интеллект и собственные алгоритмы принятия решений при отсутствии спутниковой навигации в любое время суток и в любых погодных условиях.

"Хирургическая" ракета. Фото: RafaelРакетная система Sea Breaker оснащена усовершенствованной аппаратурой IIR (Imaging Infra -Red). Используя искусственный интеллект, Sea Breaker обеспечивает автоматическое обнаружение цели (ATA) и автоматическое распознавание цели (ATR).


"Хирургическая" ракета. Фото: RafaelРакета невосприимчива к электромагнитным помехам, она может лететь на малых высотах над поверхностью воды или над поверхностью земли сложного рельефа. С одного попадания эта ракета способна нейтрализовать корабль размером с фрегат.

"Хирургическая" ракета. Фото: RafaelНапомним, ранее мы сообщали, что старт ракеты Atlas V смогли увидеть пассажиры «Боинга» во время полета в США. Авиалайнер Boeing 737−900 направлялся из Нью-Йорка в Канкун, а пассажиры случайно стали свидетелями знакового события. Они смогли увидеть в иллюминаторы старт ракеты Atlas V. Все произошло совершенно случайно.

Источник: Ракурс


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