Европа страдает от непогоды, фото: Jean-louis David

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Непогода поразила ряд регионов Западной Европы.

Так, вчера, 29 июня, вечером сильный шторм пронесся западными и южным районам Германии, сообщает издание The Local.

В частности, пожарная бригада Штутгарда за период с вечера 29 июня по утро сегодняшнего дня, 30 июня, получили более 330 звонков, которые в основном касались мощного ливня, приведшего к затоплению нескольких тоннелей.

От непогоды также пострадал оперный театр Штутгарда — в момент, когда там на концерте присутствовали 250 зрителей, порывы ветра сорвали часть облицовки крыши. Также попадали статуи с пьедесталов. К счастью, в результате этого никто не пострадал.

Во Франции в расположенной на востоке страны коммуне Пломбьер-ле-Бен гроза с градом привела к образованию ледяных сугробов, которые пришлось расчищать с помощью лопат и снегоочистительной техники.

Высота ледяного покрова местами достигала 60 см.

Напомним, 29 июня от мощного шторма пострадало Запорожье.

Источник: The Local