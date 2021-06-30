Тварини в зоопарку. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n156802-spa-procedury-dlya-tvaryn-vlashtuvaly-v-stolychnomu-zooparku-foto-video.html

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Тварин київського зоопарку рятують від спеки незвичайними водними та спа-процедурами.

Деякі тварини віддають перевагу прохолодному душу, а деякі люблять ванни. Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

Він розповів, що про самопочуття й настрій тварин піклуються всі співробітники столичного зоопарку.

Так, наприклад, слон Хорас любить щоранку приймати душ. І його зазвичай купає сам директор зоопарку Кирило Трантін. Поки Хорас уплітає за обидві щоки моркву, його рясно поливають водою зі шланга, — зазначив Кличко.



За його словами, спа-процедури полюбляють і пара антилоп Нільгау — Малік і Мушка, які днями стали батьками. Дорослі антилопи з задоволенням ласують свіжою зеленню під бризками води.



Курорт влаштували і для капібарів Торі й Хуліо. Їм створили невеликий ставок, у якому вони ласують яблуками та приймають ванни. У сіамангів Патріка й Тиси та їхнього сина Тедді теж є порятунок від спеки — їхній вольєр обладнали спеціальної зрошувальною системою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Київському зоопарку народилася альпака. Працівники зоопарку опублікували відеозапис із крихітною твариною й розповіли, яке ім’я дали альпаці.