Смерч. Фото: CBS Local

https://racurs.ua/n156815-gigantskiy-vodyanoy-smerch-pronessya-v-ssha-video-yavleniya.html

Ракурс

Водяной смерч в США напугал отдыхающих на побережье Майами в штате Флорида. Впечатляющее явление попало на видео, которое сняли жители и туристы поселка Ки-Бискейн.

Национальная метеорологическая служба Майами подтвердила появление водяного торнадо всего в 1,5 км от побережья Ки-Бискейн. Об этом сообщает Miami CBS Local.

Водяной смерч возник во время сильной грозы, в связи с которой были объявлены погодные предупреждения в нескольких районах округа Майами-Дейд. Метеорологи выразили опасение, что смерч может выйти на берег, поскольку он двигался вместе со штормом, идущим в северо-западном направлении.

Позже штормовая ячейка ослабла, вращение водяного смерча прекратилось, он постепенно рассеялся. Шторм принес на побережье Майами сильные дожди и порывистые ветры.

Напомним, ранее мы сообщали, что огромный смерч пронесся под Одессой у побережья курортного Черноморска. Вихрь образовался прямо в Черном море и к берегу не приближался.

Источник: Miami CBS Local