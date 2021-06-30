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Ракурс
Ярило. Фото: IStock

1 июля — какой праздник и у кого день ангела

30 июн 2021, 22:25
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1 июля наши предки отмечали День Ярила — славянского бога солнца. Люди верили, что именно в этот день наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы. В народе считали, что на Ярилу можно увидеть множество сверхъестественных явлений — дырки в земле, которые ведут на противоположную часть света, или своих пропавших родственников.

День ангела отмечают:

  • Александр;
  • Василий;
  • Виктор;
  • Леонтий;
  • Сергей.

В этот день, 1 июля, наши предки приурочивали ярмарки и так называемые ярилины игрища. Сопровождался праздник песнями, танцами, кулачными боями, походами по гостям. Народ веселился, молодежь водила хороводы.


Считается, что этот день особенный, ведь отступают земные беды, и становятся видны дары земли, глядя на которые можно увидеть много. Например, если в полдень заплести крепкие ветви у березы, то через них с крутого берега реки можно увидеть своих близких, от которых давно не получали известий.

Народные приметы на 1 июля:

  • Туман стелется по долинам утром — признак того, что будет ясная погода;
  • Если кувшинки поздно просыпаются утром и едва поднимаются над водой, то после обеда жди дождя;
  • Если утром нет росы, то ночью будет дождь;
  • Если ночью не спится, то можно посмотреть на луну в небе и попытаться мысленно повесить на угол ведро. Если ведро «висит», то будет сухо, а если «падает», то быть дождю.

Источник: Ракурс


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