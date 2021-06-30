Ярило. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156817-1-iulya-kakoy-prazdnik-i-u-kogo-den-angela.html

Ракурс

1 июля наши предки отмечали День Ярила — славянского бога солнца. Люди верили, что именно в этот день наступает лучшее время начинать сенокос и собирать лекарственные травы. В народе считали, что на Ярилу можно увидеть множество сверхъестественных явлений — дырки в земле, которые ведут на противоположную часть света, или своих пропавших родственников.

День ангела отмечают:

Александр;

Василий;

Виктор;

Леонтий;

Сергей.

В этот день, 1 июля, наши предки приурочивали ярмарки и так называемые ярилины игрища. Сопровождался праздник песнями, танцами, кулачными боями, походами по гостям. Народ веселился, молодежь водила хороводы.

Считается, что этот день особенный, ведь отступают земные беды, и становятся видны дары земли, глядя на которые можно увидеть много. Например, если в полдень заплести крепкие ветви у березы, то через них с крутого берега реки можно увидеть своих близких, от которых давно не получали известий.

Народные приметы на 1 июля: