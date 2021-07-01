В Україні запрацював ринок землі

https://racurs.ua/ua/n156819-rynok-zemli-zapracuvav-v-ukrayini-moratoriy-skasovano.html

Ракурс

Ринок землі в Україні запрацював.

Відсьогодні, 1 липня, набуває чинності ухвалений Верховною Радоюще 31 березня 2020 року закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», котрий скасовує дію мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з нормами цього закону, на період до 1 січня землі сільгосппризначення в Україні зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України. Крім того, у перші два роки з моменту набуття чинності законом одна фізична особа зможе придбати лише 100 га землі.

З 1 січня 2024 року купувати сільськогосподарські землі також дозволять українським юридичним особам, які створені та зареєстровані за законодавством України і учасниками яких є лише громадяни України та/або держава чи територіальні громади.

Юридичним особам буде заборонено концентрувати понад 10 тис. га. Ще одне обмеження передбачене для банків — вони зможуть стати власниками земельних ділянок лише в разі стягнення їх як застави за кредитом, при чому такі ділянки мають протягом двох років після цього бути відчужені на торгах.

Не зможуть отримати дозвіл на придбання земель сільгосппризначення юридичні особи, бенефіціарного власника яких неможливо встановити або він зареєстрований в офшорних зонах.

Іноземців до купівлі земельних ділянок допускатимуть лише після ухвалення відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.

Навіть в разі позитивного рішення референдуму, заборона на купівлю землі продовжить діяти для громадян країни-агресора та осіб, які перебувають під санкціями.