Ринок землі і війна на Донбасі – в уряді пояснили специфіку дії закону, фото — Армія інформ

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Ринок землі не працюватиме на окупованих територіях Донбасу до їхнього повного звільнення.

У Міністерстві агропромислової політики повідомили, що на лінії зіткнення і тимчасово окупованих територіях діятиме мораторій.

Заступник профільного міністра Тарас Висоцький повідомив, що росіянам та бойовикам заборонять купувати українську землю. Якщо ж вони якось спробують обійти закон і захочуть оформляти угоди через українців, такі факти повинні відстежувати «держава, СБУ і Держгеокадастр».

У випадку фіксації такого факту земельне законодавство дозволяє забирати такі землі.

Лінія зіткнення і тимчасово окупована територія — там мораторій. Ці землі не можна буде продавати і купувати до повного звільнення. А приватні землі на території, яку контролює Україна, — можна продавати, — заявив Висоцький у коментарі телеканалу «Дом».

При цьому для прифронтових зон жодних обмежень немає і власник ділянки землі зможе її продати.

Нагадаємо, що ринок землі офіційно запрацює з 1 липня 2021 року. Упродовж перших двох років землю зможуть купувати тільки громадяни України і не більше 100 га в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше 10 тис. га в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Питання дозволу продажу землі іноземцям винесуть на всеукраїнський референдум.

Закон про ринок землі у Раді проголосували 31 березня 2020 року.

Джерело: Телеканал «Дом»