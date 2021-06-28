Рынок земли и война на Донбассе — в Кабмине объяснили специфику закона

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Рынок земли не будет введен на оккупированных территориях Донбасса до их полного освобождения.

В Министерстве агропромышленной политики сообщили, что на линии соприкосновения и временно оккупированных территориях будет действовать мораторий.

Заместитель профильного министра Тарас Высоцкий рассказал, что россиянам и боевикам запретят покупать украинскую землю. Если же они как-то попытаются обойти закон и захотят оформлять сделки через украинских граждан, такие факты должны отслеживать «государство, СБУ и Держгеокадастр».

В случае фиксации такого факта земельное законодательство позволяет забирать такие земли.

Линия столкновения и временно оккупированная территория — там мораторий. Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения. А частные земли на территории, контролируемой Украины, — можно продавать, — заявил Высоцкий в комментарии телеканалу «Дом».

При этом для прифронтовых зон ограничения не предусмотрены и владелец участка земли сможет ее продать.

Напомним, что рынок земли официально заработает с 1 июля 2021 года. В течение первых двух лет землю смогут покупать только граждане Украины и не более 100 га в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более 10 тыс. га в одни руки.

Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Вопрос разрешение продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

Закон о рынке земли в Раде проголосовали 31 марта 2020 года.

Источник: Телеканал «Дом»