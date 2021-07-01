Соцстандарти змінюються – як з 1 липня зростуть пенсії та виплати по безробіттю, фото — Ліга

https://racurs.ua/ua/n156820-socstandarty-zminuutsya-yak-z-1-lypnya-zrostut-pensiyi-ta-vyplaty-po-bezrobittu.html

Ракурс

З 1 липня 2021 року в Україні відповідно до закону про держбюджет підвищується прожитковий мінімум.

З 1 липня прожитковий мінімум становитиме:

для працездатних українців — 2 тис. 379 грн;

для дітей до 6 років — 2 тис. 13 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 2 тис. 510 грн;

для громадян, які втратили працездатність посилання — 1 тис. 854 грн.

До прожиткового мінімуму підв’язане чимало соціальних виплат. Наприклад, збільшаться виплати по безробіттю, вагітності та пологам, одиноким матерям.

Ті, хто отримують максимальну допомогу з безробіття, з 1 липня отримуватимуть 9 тис. 516 грн на місяць. Ця виплата розраховується у відсотках від середнього доходу за останні шість місяців роботи та не може перевищувати чотири прожиткових мінімуми. Дотепер вона становила 9 тис. 80 грн.

Кабмін не збільшує у липні розмір мінімальної зарплати, яка зараз становить 6 тис. грн. Збільшення заплановане у грудні — до 6 тис. 500 грн.

Пенсії підвищать не всім

З 1 липня зросте мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Підвищення пенсій буде незначним, а деякі раніше плановані виплати уряд переніс на осінь.

Мінімальна пенсія становитиме 1 тис. 854 грн. Жінкам, які працювали понад 30 років, та чоловікам, котрі працювали понад 35 років, за кожен додатковий рік платитимуть 1% від мінімальної пенсії, тобто 18 грн 54 коп надбавки до щомісячної пенсії.

Максимальна пенсія в Україні із липня становитиме 18 тис. 540 гривень.

Приблизно мільйону пенсіонерів у липні проіндексують пенсії. Вони отримають доплату у розмірі близько 100 грн. Ідеться про тих пенсіонерів, яким призначили пенсію у 2018−2020 роках і які не отримали доплат у березні 2021 року. Тоді на 11% проіндексували пенсію вісьмом мільйонам пенсіонерів.

Натомість не одержать у липні доплату 400 грн пенсіонери віком від 75 до 80 років. Раніше планувалося, що таку доплату запровадять саме з 1 липня, однак уряд нещодавно повідомив, що виплати переносяться на 1 жовтня через нестачу коштів.

Пенсіонери, яким 80 і більше років, і далі одержуватимуть щомісячну доплату 500 грн.