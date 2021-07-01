Низка новацій запроваджуються в Україні з 1 липня, фото: «Спільне»

https://racurs.ua/ua/n156839-pakunky-maluka-covid-pasporty-i-perevirky-derjpraci-novaciyi-z-1-lypnya.html

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В Україні з 1 липня запроваджуються низка новацій.

«Бейбі-бокс» або гроші

Відсьогодні батьки новонароджених замість «пакунку малюка» (допомоги у вигляді набору речей для догляду за новонародженим) можуть отримати його грошовий еквівалент на банківську картку.

До цього таку грошову компенсацію виплачували лише тим батькам, хто через незалежні від них обставини (наприклад, відсутність «бейбі-боксів») не зміг отримати «пакунки малюка» протягом 30 днів з дня народження дитини.

Вартість «пакунка малюка» (а відповідно і розмір грошової виплати) становить не менше трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до шести років (з 1 липня це 6 тис. 39 грн).

До роботодавця може прийти інспектор

Відсьогодні Податкова служба разом із Держслужбою з питань праці можуть прийти з перевірками до роботодавців, щоб виявити незадекларованих працівників. Інспектор праці з такими перевірками може прийти до будь-якого роботодавця у будь-який день та час. Інспекторам надане право знайомитися з документами та спілкуватися з працівниками.

В разі виявлення інспектором неоформлених належним чином працівників, роботодавець може заплатити штраф у розмірі 60 тис. грн, за повторне порушення — 180 тис. грн.

В Україні, за даними Міністерства економіки, неофіційно працюють щонайменше 3 млн людей.

«Бета-тестування» «ковідних паспортів»

Євросоюз з 1 липня запроваджує так звані «ковідні паспорти» — документи з інформацією про щеплення від COVID-19, негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або нещодавно перенесену хворобу.

Україна відсьогодні розпочинає «бета-тестування» своїх ковід-сертифікатів, які мають відповідати вимогам Єврокомісії. В уряді раніше зазначали, що такі документи можна буде згенерувати у застосунку «дія», а невдовзі — також отримувати у сімейного лікаря.

України наразі немає у переліку країн, для вакцинованих громадян яких Євросоюз відкрив кордону. Проте відповідне рішення переглядатимуть кожні два тижні.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня також скасовано мораторій на продаж земель сільгосппризначення.