Українці застрягли на морі в Туреччині. Фото: Бориспіль

https://racurs.ua/ua/n156840-ukrayinci-zastryagly-na-mori-v-turechchyni-scho-vidbuvaietsya.html

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Рейс Україна-Туреччина відтермінували одразу в кількох аеропортах за невідомих причин.

Відомо, що турецька сторона не надає дозволу на виліт. Про це повідомляє прес-служба аеропорту «Бориспіль».

У керівництві аеропорту зазначають, що проблеми виникли з причин, які не залежать від аеропорту й закликали пасажирів стежити за офіційною інформацією на онлайн-табло. Наразі перенесені такі рейси:

PS 6237 Київ-Анталія «МАУ» з 2.00 виліт перенесений на 14.00;

PS 6233 Київ-Анталія «МАУ» з 3.00 виліт перенесений на 17.30;

PS 5333 Київ-Анталія «МАУ» з 11.40 виліт перенесений на 18.20;

PS 5331 Київ-Анталія «МАУ» з 5.00 виліт перенесений на 11.00;

QU 4407 Київ-Анталія «Azur Air Ukraine» з 12.30 виліт перенесений 17.40.

Речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Олег Ніколенко повідомив, що через затримку в Києві зсувається виліт рейсів до Анталії в Одесі, Львові, Запоріжжі та Харкові. Відомство працює над розміщенням пасажирів у готелях. Люди обурені — звинувачують у всьому туроператорів та керівництво аеропортів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ПЛР-тест на COVID-19 вимагатиме Туреччина з 1 червня — з першого дня літа країна змінила вимоги до в’їзду для іноземних громадян, зокрема й українців.