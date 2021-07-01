Безвіз відновиться через два тижні — МЗС про відкриття кордонів з ЄС. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n156841-bezviz-vidnovytsya-cherez-dva-tyjni-mzs-pro-vidkryttya-kordoniv-z-ies.html

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Безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом (ЄС) може відновитися через два тижні.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) сподіваються, що ЄС включить Україну до списку країн безпечних для подорожей. Про це речник МЗС Олег Ніколенко розповів у коментарі «Європейській правді».

За даними ЗМІ в останньому оновленні списку країн, безпечних для подорожей, ЄС додасть 11 або 12 нових, зокрема Молдову, Вірменію та Азербайджан. Водночас України нема в цьому переліку.

Олег Ніколенко зазначив, що це не політичне рішення — воно зумовлене тим, що для оцінки використали давніші дані, коли показники захворюваності в Україні були вищими.

Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду, — сказав речник МЗС.

Він зауважив, що навіть якби Україна потрапила до списку безпечних країн, це не означає автоматичного відкриття кордонів ЄС, оскільки рекомендація Єврокомісії не є юридично зобов’язуючою.

Перегляд списку здійснюється кожні два тижні, тож саме тоді Україна отримує наступний шанс бути включеною у нього. У рекомендації враховують показник захворюваності на 100 тис. населення за попередні 14 днів, кількість тестів і відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених, а також поширеність в країні мутованих штамів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що паспорти вакцинації можуть взаємно визнати Україна та Європейський Союз до кінця літа 2021 року.

Джерело: «Європейська правда»