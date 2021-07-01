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https://racurs.ua/n156866-smeshivanie-vakcin-astrazeneca-i-pfizer-daet-horoshiy-effekt-uchenye.html

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Смешивание вакцин от коронавируса AstraZeneca и Pfizer во время прививки дает в девять раз больше антител, чем два укола «Астразенеки» с интервалом в месяц.

При этом титр антител, созданный двумя дозами вакцины от Pfizer, все равно оказался немного больше, чем при использовании двух различных вакцин (14,080 ELU/ml и 12,906 ELU/ml соответственно). Такие результаты получили ученые из Оксфорда, когда проанализировали эффективность различных схем вакцинации, сообщается на ресурсе SSRN.

В ходе научного эксперимента приняли участие 363 человека старше 50 лет и разделили их на четыре группы. Две группы получили две дозы одинаковых вакцин: AstraZeneca и Pfizer. Две другие группы по 90 человек иммунизировали различными вакцинами, изменив только порядок введения. Все участники получили две дозы с интервалом 28 дней. Антитела к спайк-белкк коронавируса в крови измеряли через месяц после завершения вакцинации.

Отмечается, что у группы, которая получила только «АстраЗенеку», титр антител составил 1,392 ELU/ml, а если за ней следовала доза Pfizer, то титр был намного выше — 12,906 ELU/ml. У участников, которые сначала получили вакцину от Pfizer, а затем AstraZeneca титр антител составил 7,133 ELU/ml, а использование только вакцины от Pfizer создало высокие титры антител (14,080 ELU / ml). Побочные эффекты после уколов зарегистрировали у четырех человек, но не нашли их связи с вакцинацией.

Оказалось, что при схеме вакцинации, в которой Pfizer следует за AstraZeneca вырабатывается в 9 раз больше антител, чем при иммунизации только Vaxzevria. Стоит отметить, что в исследовании вакцину от AstraZeneca вводили с интервалом в 28 дней, а обычная схема ее введение подразумевает 12 недель между двумя дозами. Наибольший титр антител наблюдался у людей, у которых для вакцинации использовали препарат, разработанный Pfizer.

Напомним, вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca была ограничена в Южной Корее. Здесь прекратят колоть этим препаратом людей моложе 50 лет.

Источник: SSRN