Літаюче авто. Фото: New Atlas

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Ракурс

Летюча машина AirCar словацької компанії Klein Vision вперше здійснила переліт між містами.

Політ почався в аеропорту Нітри, а приземлення автівки відбулося в Братиславі. Про це повідомляє New Atlas.





Усього переліт зайняв 35 хвилин. За кермом незвичайного транспорту перебував його творець — Стефан Кляйн. Він розробляв летючу машину AirCar з 2016 року.

Зовні летюче авто схоже на спорткар, але трансформується в літак лише за три хвилини. Корпус автомобіля виконаний із композиційних матеріалів, його довжина становить 6,2 м, а ширина — 1,8 м. У рух авто приводить мотоциклетний двигун BMW об'ємом 1,6 л і потужністю 160 кінських сил. AirCar може підіймати в повітря пасажирів і вантаж масою до 200 кг.



Перші польоти летючого авто тривали близько семи хвилин. Автомобіль літав на швидкості 200 км/год на висоті близько 305 м. З того часу AirCar встиг провести в повітрі понад 40 годин, піднімаючись на висоту до 2,5 тис. м.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що летючий автомобіль готуються ввести в масову експлуатацію в Японії. Генеральний директор токійської компанії SkyDrive Inc. Томохіро Фукудзава переконаний, що вже до 2050 року будь-яка людина зможе дістатися до будь-якого пункту призначення в межах 23 районів столиці Японії за 10 хвилин.

Джерело: New Atlas