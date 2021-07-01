Летюче авто здійснило перший політ між містами (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n156865-letuche-avto-zdiysnylo-pershyy-polit-mij-mistamy-foto-video.htmlРакурс
Летюча машина AirCar словацької компанії Klein Vision вперше здійснила переліт між містами.
Політ почався в аеропорту Нітри, а приземлення автівки відбулося в Братиславі. Про це повідомляє New Atlas.
Усього переліт зайняв 35 хвилин. За кермом незвичайного транспорту перебував його творець — Стефан Кляйн. Він розробляв летючу машину AirCar з 2016 року.
Зовні летюче авто схоже на спорткар, але трансформується в літак лише за три хвилини. Корпус автомобіля виконаний із композиційних матеріалів, його довжина становить 6,2 м,
а ширина — 1,8 м. У рух авто приводить мотоциклетний двигун BMW об'ємом 1,6 л і потужністю 160 кінських сил. AirCar може підіймати в повітря пасажирів і вантаж
масою до 200 кг.
Перші польоти летючого авто тривали близько семи хвилин. Автомобіль літав на швидкості 200 км/год на висоті близько 305 м. З того часу AirCar встиг провести в повітрі понад 40 годин, піднімаючись на висоту до 2,5 тис. м.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що летючий автомобіль готуються ввести в масову експлуатацію в Японії. Генеральний директор токійської компанії SkyDrive Inc. Томохіро Фукудзава переконаний, що вже до 2050 року будь-яка людина зможе дістатися до будь-якого пункту призначення в межах 23 районів столиці Японії за 10 хвилин.
Джерело: New Atlas