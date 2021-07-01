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Ракурс
Летающее авто. Фото: New Atlas

Летающее авто совершило первый полет между городами (ФОТО, ВИДЕО)

1 июл 2021, 17:01
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Летающая машина AirCar словацкой компании Klein Vision впервые совершила перелет между городами.

Полет начался в аэропорту Нитры, а приземление авто произошло в Братиславе. Об этом сообщает New Atlas.

Всего перелет занял всего 35 минут. За рулем необычного транспорта находился его создатель — Стефан Кляйн. Создатель разрабатывал летающую машину AirCar с 2016 года.

Внешне летающая машина похожа на спорткар, но трансформируется в самолет за всего лишь три минуты. Корпус автомобиля выполнен из композиционных материалов, его длина составляет 6,2 м, а ширина — 1,8 м. В движение летающую машину приводит мотоциклетный двигатель BMW объемом 1,6 л и мощностью 160 лошадиных сил. AirCar может поднимать в воздух пассажиров и груз массой до 200 килограмм.

Летающая машина. Фото: New Atlas

Первые полеты летающей машины длились около семи минут. Автомобиль летал на скорости 200 км/час на высоте около 305 м. С того времени AirCar успел провести в воздухе более 40 часов, поднимаясь на высоту до 2,5 тыс. м.

Летающая машина. Фото: New Atlas


Напомним, ранее мы сообщали, что летающий автомобиль готовятся ввести в массовую эксплуатацию в Японии. Генеральный директор токийской компании SkyDrive Inc. Томохиро Фукудзава убежден, что уже к 2050 году любой человек сможет добраться до любого пункта назначения в пределах 23 районов столицы Японии за 10 минут.

Источник: New Atlas

Источник: Ракурс


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