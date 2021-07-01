Мендель написала книгу о самоидентификации украинцев

Юлия Мендель, фото: ТСН

https://racurs.ua/n156864-mendel-napisala-knigu-o-samoidentifikacii-ukraincev.html

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Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, написала книгу о своей работе в должности пресс-секретаря, политике и украинцах.

Об этом сообщает издание «Суспільне».

Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторых инсайдах принятых решений, а также главное — о самоидентификации украинцев как нации, — заявила Мендель.

По ее словам, эта книга должна быть напечатана уже в июле.

Деталей о ее названии, тираже и издательстве экс-пресс-секретарь Зеленского не сообщила.

Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность — в июне 2019 года. 30 апреля этого года она оставила пост пресс-секретаря, чтобы сосредоточиться на работе с иностранными СМИ.

Напомним, в середине июня СМИ рассказали, какие кандидатуры в Офисе президента рассматривают на должность пресс-секретаря Зеленского.