Закон о коренных народах приняла Рада, его раскритиковал Путин

Закон о коренных народах предварительно приняла Рада, его раскритиковал Путин

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Ракурс

Закон о коренных народах в первом чтении приняла Верховная Рада. За это решение в парламенте нашелся 331 голос в первом чтении и 325 голосов нардепов во втором, сообщается в трансляции Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая в годовщину депортации крымскотатарского народа внес на рассмотрение парламента законопроект о коренных народах. Зеленский тогда отметил, что хотел бы к летнему саммиту «Крымской платформы» подписать ряд «важных» для крымских татар и всех крымчан законов.

Президентский законоопроект является неотложным. В нем определяется, что «коренной народ Украины — автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины». Таким образом, россияне в Украине не смогут считаться коренным народом.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, закон предлагает считать крымских татар, караимов, крымчаков.

Этот закон является судьбоносным для людей, большинство из которых находятся под давлением оккупантов. Мы можем дать сигнал, который вернет надежды многим, а в итоге будет способствовать возвращению Крыма и Севастополя, — сказал вице-премьер Алексей Резников на трибуны в Раде.

Коренные народы Украины определяют свою национальную символику и порядок ее применения, имеют право развивать свою историю, языки, традиции, восстанавливать и сохранять объекты культурного наследия, а отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов запрещается.

Предполагается, что коренные народы через представительные органы имеют право создавать свои СМИ.

16 июня комитет Верховной Рады Украины по правам человека единогласно рекомендовал парламенту принять закон о коренных народах за основу и в целом.

Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о коренных народах Украины — «мощный удар по россиянам».

В Госдуме 8 июня приняли заявление, осуждающее этот украинский законопроект и заявили, что намерены обращаться в ПАСЕ и ОБСЕ.

Депутат Верховной Рады, член делегации Украины в ПАСЕ Рустем Умеров в ответ на это отметил, что «ни одна страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины».