Закон про корінні народи ухвалила Рада, його розкритикував Путін

Закон про корінні народи попередньо ухвалила Рада, його розкритикував Путін

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Закон про корінні народи у першому читанні ухвалила Верховна Рада. За це рішення в парламенті знайшовся 331 голос в першму читанні і 325 — у другому, повідомляється у трансляції з Ради.

Президент України Володимир Зеленський 18 травня в річницю депортації кримськотатарського народу вніс на розгляд до парламенту законопроект про корінні народи. Зеленський тоді зазначив, що хотів би до літнього саміту «Кримської платформи» підписати низку «важливих» для кримських татар і всіх кримчан законів.

Президентський законоопроект є невідкладним. У ньому визначається, що «корінний народ України — автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України». Таким чином, росіяни в Україні не зможуть вважатися корінним народом.

Корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, закон пропонує вважати кримських татар, караїмів, кримчаків.

Цей закон є доленосним для людей, більшість з яких знаходяться під тиском окупантів. Ми можемо дати сигнал, який поверне надії багатьом, а в підсумку сприятиме поверненню Криму і Севастополя, — сказав віце-прем'єр Олексій Резніков на трибуні в Раді.

Корінні народи України визначають власну національну символіку та порядок її застосування, мають право розвивати свою історію, мови, традиції, відновлювати та зберігати об'єкти культурної спадщини, а заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів забороняється.

Передбачається, що корінні народи через представницькі органи мають право створювати свої ЗМІ.

16 червня комітет Верховної Ради України з прав людини одноголосно рекомендував парламенту ухвалити закон про корінні народи за основу і в цілому.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що законопроект про корінні народи України — «потужний удар по росіянах».

У Держдумі 8 червня ухвалили заяву, що засуджує цей український законопроект і заявили, що мають намір звертатися в ПАРЄ та ОБСЄ.

Депутат Верховної Ради, член делегації України в ПАРЄ Рустем Умеров у відповідь на це зазначив, що «жодна країна не має права втручатися у внутрішні справи України».