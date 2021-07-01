Стало відомо, чи братиме Кравчук участь у переговорах ТКГ

https://racurs.ua/ua/n156862-stalo-vidomo-chy-bratyme-kravchuk-uchast-u-peregovorah-tkg.html

Ракурс

Леонід Кравчук, перший президент України, не братиме участі у роботі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) до кінця літа. Нещодавно він переніс операцію на серці.

28 червня Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці Дня Конституції через поганий стан здоров’я. Про це «Суспільному» повідомило джерело в оточенні першого президента України.

Стан Леоніда Макаровича без змін. Стабільний. У нього була складна операція на серці. В липні-серпні він не братиме участі ні в яких переговорах, — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що Кравчук уже давно перебував під наглядом лікарів. Його відсутність не вплине на процес переговорів у ТКГ, заявив речник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович.

Коли немає Леоніда Макаровича, то засідання проводить перший заступник віце-прем'єр Резніков, — сказав він.

Арестович уточнив, що Кравчук вже кілька разів або через відпустку, або через самопочуття не проводив засідання. Спікер називає це нормальною практикою, бо з російської сторони теж іноді не буває Гризлова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці. Він уже не вперше звертається до хірурга — у 2017 році йому робили стентування серця.

Джерело: «Суспільне»