Штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю схвалила Рада. Фото: УП

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Відмову від габаритно-вагового контролю в Україні каратимуть штрафами.

Верховна Рада 1 липня схвалила відповідний законопроект № 3743 в другому читанні. Документ передбачає, що відмова від габаритно-вагового контролю та невиконання водіями, які перевозять пасажирів або вантажі, вимоги про зупинку передбачається штраф у 51 тис. грн. Про це заявив голова підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності В’ячеслав Медяник, повідомила прес-служба «Слуги народу».

Зазначається, що аналогічний штраф треба буде платити і за порушення при внесенні відомостей до товарно-транспортної накладної або до інших визначених законодавством документів на вантаж.

Як відомо, 28 червня президент Зеленський погодив закон, який законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю. На дорогах працюють системи Weight In Motion — пристрої для автоматичної фіксації перевантажень. А з підписанням закону про габаритно-ваговий контроль порушникам автоматично нараховуватимуть штрафи. Тобто у процесі не буде задіяний жоден інспектор «Укртрансбезпеки», а людський фактор буде мінімізований.

Системи WIM тепер будуть встановлювати на кожній відремонтованій дорозі. Тому «обхідних маневрів» для недоброчесних перевізників та відправників буде все менше — у прямому й переносному значенні, — підсумував В’ячеслав Медяник.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський назвав водіїв-далекобійників «засранцями» через те, що вони шукають шляхи для проїзду з перевантаженими фурами українськими дорогами. Відповідно відеозвернення до порушників глава держави відправив у групу далекобійникам у Viber.

Згодом Зеленський назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою та закликав терміново розпочати зважування вантажівок.