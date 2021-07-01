Штрафы за отказ от габаритно-весового контроля одобрила Рада. Фото: УП

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Отказ от габаритно-весового контроля в Украине будут наказывать штрафами.

Верховная Рада 1 июля одобрила соответствующий законопроект № 3743 во втором чтении. Документ предусматривает, что отказ от габаритно-весового контроля и невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров или грузы, требования об остановке предусматривается штраф в 51 тыс. грн. Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и охранной и детективной деятельности комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник, сообщила пресс-служба «Слуги народа».

Отмечается, что аналогичный штраф надо будет платить и за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или в другие определенные законодательством документы на груз.

Как известно, 28 июня президент Зеленский согласовал закон, который законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля. На дорогах работают системы Weight In Motion — устройства для автоматической фиксации перегрузок. А с подписанием закона о габаритно-весовом контроле нарушителям автоматически будут начислять штрафы. То есть в процессе не будет задействован ни один инспектор «Укртрансбезопасности», а человеческий фактор будет минимизирован.

Системы WIM теперь будут устанавливать на каждой отремонтированной дороге. Поэтому «обходных маневров» для нечестных перевозчиков и отправителей будет все меньше — в прямом и переносном смысле, — подытожил Вячеслав Медяник.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский назвал водителей-дальнобойщиков «засранцами» из-за того, что они ищут пути для проезда с перегруженными фурами украинскими дорогами. Соответственно видеообращение к нарушителям глава государства отправил в группу дальнобойщикам в Viber.

Впоследствии Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно начать взвешивание грузовиков.