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Ракурс
Во время избиения Николая Потураева, скриншот видео

На «слугу» Потураева напали в Раде (ВИДЕО)

1 июл 2021, 16:24
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На народного депутата Николая Потураева, члена фракции «Слуги народа», напали во время общения со СМИ в кулуарах Верховной Рады.

Когда Потураев рассказывал СМИ о новом межфракционное объединение, которое создают в парламенте, одна из женщин начала отрицать его слова и ударила его кулаком по лицу, а также попыталась ударить по голове сумочкой. Нападавшей была известна активистка Ирма Крат, сообщает Telegram канал PavlovskyNews.

Во время избиения Николая Потураева, скриншот видео

После инцидента ее забрали правоохранители.

Еще в Раде она заявила, что спровоцировало ее на такой поступок открытие рынка земли и пообещала, что люди из регионов вынесут депутатов вперед ногами из парламента, — отмечает издание.

После инцидента Потураев извинился перед журналистами за этот «досадный инцидент» и пообещал рассказать о деталях объединения позже.


Напомним, 17 июня Потураев своим выступлением спровоцировал драку в сессионном зале Верховной Рады.

Источник: Ракурс


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