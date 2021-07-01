Во время избиения Николая Потураева, скриншот видео

https://racurs.ua/n156860-na-slugu-poturaeva-napali-v-rade-video.html

Ракурс

На народного депутата Николая Потураева, члена фракции «Слуги народа», напали во время общения со СМИ в кулуарах Верховной Рады.

Когда Потураев рассказывал СМИ о новом межфракционное объединение, которое создают в парламенте, одна из женщин начала отрицать его слова и ударила его кулаком по лицу, а также попыталась ударить по голове сумочкой. Нападавшей была известна активистка Ирма Крат, сообщает Telegram канал PavlovskyNews.

После инцидента ее забрали правоохранители.

Еще в Раде она заявила, что спровоцировало ее на такой поступок открытие рынка земли и пообещала, что люди из регионов вынесут депутатов вперед ногами из парламента, — отмечает издание.

После инцидента Потураев извинился перед журналистами за этот «досадный инцидент» и пообещал рассказать о деталях объединения позже.

Напомним, 17 июня Потураев своим выступлением спровоцировал драку в сессионном зале Верховной Рады.