Гигантская пропасть образовалась в центре Львова

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Ракурс

Во Львове на улице Винниченко вышел из строя коллектор, которому более 150 лет. Чтобы добраться до него, посреди дороги пришлось вырыть десятиметровую яму.

На время ремонтных работ временно изменили схему движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Коллектор вышел из строя еще 23 июня, но коммунальщики не смогли самостоятельно до него добраться, поскольку конструкция проходит на глубине 9,5 м. На помощь пришлось звать спецтехнику.

Сейчас на объекте ведутся работы по отводу сточных вод из района улиц Кривоноса-Винниченко. Для этого пришлось перекрыть улицу Винниченко для движения автомобилей от улицы Кривоноса к Лысенко.

В мэрии приняли решение сделать улицу Кривоноса главной, то есть двусторонней. Все необходимые дорожные знаки установили утром, 1 июля. Ремонтные работы продлятся примерно три недели.

Напомним, во Львове 30 июня ливень пронесся по всему городу. Вместе с мощным дождем бушевал шкальный ветер и выпал град. Из-за осадков и ветра деревья попадали на авто, а улицы были обесточены.