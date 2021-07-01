Гігантське провалля утворилося у центрі Львова. Фото: Львівська міська рада

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Ракурс

У Львові на вулиці Винниченка вийшов із ладу колектор, якому понад 150 років. Щоб дістатися до нього, посеред дороги довелося вирити десятиметрову яму.

На час ремонтних робіт тимчасово змінили схему руху транспорту. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Колектор вийшов із ладу ще 23 червня, але комунальники не змогли самостійно до нього дістатися, оскільки конструкція пролягає на глибині 9,5 м. Тому на допомогу довелося кликати спецтехніку.

Зараз на об'єкті тривають роботи з відводу стічної води з району вулиць Кривоноса-Винниченка. Задля цього довелось перекрити вулицю Винниченка для руху автомобілів: від вулиці Кривоноса до Лисенка.

У мерії ухвалили рішення зробити вулицю Кривоноса головною, тобто двосторонньою. Усі необхідні дорожні знаки встановили вранці, 1 липня. Ремонтні роботи триватимуть приблизно три тижні.

Нагадаємо, у Львові 30 червня злива пронеслася всім містом. Разом із потужним дощем вирував шкальний вітер та випав великий град. Через опади та вітер дерева попадали на авто, а вулиці були знеструмлені.