Померла дівчинка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156858-pomerla-iedyna-v-ukrayini-dytyna-iz-syndromom-peredchasnogo-starinnya-foto.html

Ракурс

Ірина Химич, єдина в Україні дитина із рідкісним синдромом передчасного старіння, померла вчора, 30 червня, у Вінниці.

Причиною смерті стала зупинка серця. Про трагедію повідомила її матір Діна Химич на своїй сторінці в Facebook.

Ірочка померла. Учора зупинилося її сердечко. Прости сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати, — написала матір дівчинки.

Померла була єдиною дитиною в Україні з таким рідкісним діагнозом. Її організм щорічно старів на 8−10 років. На початку червня Іринка проходила обстеження в офтальмологічній клініці в Києві через проблеми з очима.

Її життя з народження підтримували за допомогою медикаментів. Сім’я, рідні та волонтери допомагали зі збором коштів. Два роки тому Ірина Химич почала малювати картини та навіть влаштувала власну виставку, яку відвідали чимало людей. Частину з картин продавали, а гроші йшли на підтримку її життя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самогубство здійснив 15-річний Денис Родіков — син померлого нещодавно багатодітного подружжя на Київщині. Юнак стрибнув із мосту на бетонний тротуар.