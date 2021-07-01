Умершая девочка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n156858-umer-edinstvennyy-v-ukraine-rebenok-s-sindromom-prejdevremennogo-stareniya-foto.html

Ракурс

Ирина Химич, единственная в Украине девочка с редким синдромом преждевременного старения, умерла вчера, 30 июня, в Виннице.

Причиной смерти стала остановка сердца. О трагедии сообщила ее мать Дина Химич на своей странице в Facebook.





Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости солнышко, не смогла в этот раз тебя спасти, — написала мать девочки.



Умершая девочка была единственным ребенком в Украине с таким редким диагнозом. Ее организм ежегодно старел на 8−10 лет. В начале июня Ирина проходила обследование в офтальмологической клинике в Киеве из-за проблем с глазами.



Ее жизнь с рождения поддерживали с помощью медикаментов. Семья, родные и волонтеры помогали со сбором средств. Два года назад Ирина Химич начала рисовать картины и даже устроила собственную выставку, которую посетили многие люди. Часть из картин продавали, а деньги шли на поддержание ее жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что самоубийство совершил 15-летний Денис Родиков — сын умершей недавно многодетной четы на Киевщине. Юноша прыгнул с моста на бетонный тротуар.