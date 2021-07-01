Законы об олигархах, коренных народах и налоговой реформе — Рада тяжело работает

https://racurs.ua/n156857-zakony-ob-oligarhah-korennyh-narodah-i-nalogovoy-reforme-rada-tyajelo-rabotaet.html

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1 июля Верховная Рада рассмотрит законопроекты об олигархах и коренные народы. Внеочередное заседание состоится по инициативе президента и начнется в 16.00.

На нем рассмотрят законопроект о коренных народах Украины (№ 5506) и законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни — так называемый закон об олигархах (№ 5599).

Также будут рассмотрены законопроекты о прекращении действия закона «О создании зоны свободной экономической зоны «Крым».

Кроме того, в повестке дня — проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (№ 5600).

Этот законопроект разработало Министерство финансов для увеличения поступлений в бюджет. Он предусматривает повышение ряда налоговых ставок и рентных платежей. В парламенте зарегистрировали семь альтернативных законопроектов. При этом профильный комитет рекомендовал парламенту принять именно законопроект № 5600.

Против его принятия выступили ряд бизнес-ассоциаций и народных депутатов. В частности, Европейская Бизнес Ассоциация призвала депутатов не принимать данный законопроект даже в первом чтении и разработать компромиссный вариант изменений, который «не допускал бы увеличения административного давления на бизнес и не создавал бы почву для произвола контролирующих органов».