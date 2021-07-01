Закони про олігархів, корінні народи і податкову реформу – Рада важко працює

https://racurs.ua/ua/n156857-zakony-pro-oligarhiv-korinni-narody-i-podatkovu-reformu-rada-vajko-pracuie.html

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1 липня Верховна Рада розгляне законопроекти про олігархів та корінні народи. Позачергове засідання відбудеться за ініціативи президента і розпочнеться о 16.00.

На ньому розглядатиметься законопроект про корінні народи України (№ 5506) та законопроект про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті — так званий закон про олігархів (№ 5599).

Також розглядатимуться законопроекти про втрату чинності закону «Про створення зони вільної економічної зони «Крим».

Крім того, у порядку денному — проект закону про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№ 5600).

Цей законопроект розролило Міністерство фінансів задля збільшення надходжень до бюджету. Він передбачає підвищення ряду податкових ставок і рентних платежів. У парламенті зареєстрували сім альтернативних законопроектів. При цьому профільний комітет рекомендував парламенту прийняти саме законопроект № 5600.

Проти його прийняття виступили ряд бізнес-асоціацій і народних депутатів. Зокрема, Європейська Бізнес Асоціація закликала депутатів не приймати зазначений законопроект навіть у першому читанні та розробити компромісний варіант змін, який «не допускав би збільшення адміністративного тиску на бізнес та не створював би ґрунт для свавілля контролюючих органів».