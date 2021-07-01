Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Україні 2 липня прогнозується складна у переважній більшості областей, крім південного сходу.

Синоптики прогнозують грози, подекуди град та шквали 15−20 м/с, в західній частині місцями значні дощі. Вночі температуру повітря прогнозують 12−21° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 22−31° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 2 липня буде дощовою впродовж доби. Вночі температуру повітря прогнозують 18−20° тепла, а повітря прогріється до 26−28° вище нуля.

Погоду в Харкові в останній робочий день тижня теж обіцяють з опадами та грозами. Температуру повітря вночі прогнозують 17−19° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 29−31° тепла.

Погода Одесі завтра буде з короткочасним дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 19−21° тепла, а вдень обіцяють 26−28° тепла.

Погодні умови у Львові в п’ятницю теж передбачають дощі та грози. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 14−16° тепла, а вдень обіцяють 26−28° тепла.

Погода в Карпатах 2 липня буде з дощем, шквалами та грозами. Температура повітря вночі 12−16° тепла, а вдень 22−25° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 1 липня в Україні оголосили штормове попередження. Атмосферний фронт із Європи принесе небезпечні метеорологічні явища — град, зливи та шквали.