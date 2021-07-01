Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 2 июля прогнозируется сложная в подавляющем большинстве областей, кроме юго-востока.

Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с, в западной части местами значительные дожди. Ночью температуру воздуха прогнозируют 12−21° тепла, а днем столбики термометров покажут 22−31° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 июля будет дождливой в течение суток. Ночью температуру воздуха прогнозируют 18−20° тепла, а воздух прогреется до 26−28° выше нуля.

Погоду в Харькове в последний рабочий день недели тоже обещают с осадками и грозами. Температуру воздуха ночью прогнозируют 17−19° с отметкой плюс, а днем обещают 29−31° тепла.

Погода Одессе завтра будет с кратковременным дождем. Столбики термометров ночью покажут 19−21° тепла, а днем обещают 26−28° тепла.

Погодные условия во Львове в пятницу тоже предусматривают дожди и грозы. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 14−16° тепла, а днем обещают 26−28° тепла.

Погода в Карпатах 2 июля будет с дождем, шквалами и грозами. Температура воздуха ночью 12−16° тепла, а днем 22−25° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 2 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 1 июля в Украине объявили штормовое предупреждение. Атмосферный фронт из Европы принесет опасные метеорологические явления — град, ливни и шквалы.