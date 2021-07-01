COVID-сертификаты запустил Евросоюз. Фото: DW

https://racurs.ua/n156855-covid-sertifikaty-zapustil-evrosouz.html

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COVID-сертификаты в Европе заработали с 1 июля. К системе электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса уже подключились все страны Европейского Союза (ЕС).

Но коды выдают только 26 из 27 стран. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Всего за 1 июля сгенерировали более 200 млн QR-кодов. Новый COVID-сертификат позволяет путешествовать по Евросоюзу без задержек на границе — без очередей, тестирования, заполнения бумаг и карантина.

Сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса является бесплатным, а получить его можно в любой стране, которая является членом ЕС. Выдают сертификаты власти стран. Прогнозируется, что действующие сертификаты будут действовать в течение 12 месяцев. Также известно, что будут существовать три вида COVID-сертификатов

за прохождение вакцинации;

за выздоровление от коронавируса;

за негативный тест на инфекцию.

Украинские COVID-сертификаты, которые сегодня начинают выдавать в тестовом режиме, будут признаваться в ЕС, но многие страны еще не разрешили въезд нашим гражданам. В Украине документ будет генерироваться в приложении «Дія» или на портале «Дія» после прохождения полного курса вакцинации. Такие сертификаты будут действовать 180 дней.

С условиями въезда в каждую конкретную страну можно ознакомиться на ресурсе с интерактивной онлайн-картой путешествий во время COVID-19. Там четко прописывается, какие справки надо иметь для въезда и какие категории граждан могут въехать в страну.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификат Украине признают в ЕС, но с другими государствами придется договариваться отдельно.