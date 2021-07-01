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Последствия инцидента с истребителем в Нидерландах, фото: NOS
Бельгийский истребитель «атаковал» военную базу Нидерландов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n156854-belgiyskiy-istrebitel-atakoval-voennuu-bazu-niderlandov-foto-video.htmlРакурс
В Нидерландах военный самолет F-16 Бельгии врезался в здание на авиабазе Леуварден в Нидерландах.
Инцидент произошел во время руления, еще до того, как самолет оторвался от земли, сообщает издание NOS.
В результате аварии травмироватлись два человека:
- пилот самолета успел катапультироваться (он приземлился неподалеку и поранил ногу);
- еще одного бельгийского солдата, который находился в самолете как руководитель экипажа, пока были госпитализированы в качестве меры пресечения.
В здании, которое протаранил истребитель, никого не было, так что авиабазе нанесен только материальный ущерб.
Что именно произошло, пока неизвестно — похоже, что самолет начал бесконтрольно ускоряться после запуска.
Леуварден в течение десятилетий был оперативной базой для самолетов F-16. Вскоре их планируют заменить на новые F-35.
В частности, истребитель, который попал в аварию, планировали вскоре доставить на другую авиабазу, где он должен был прослужить еще несколько лет.
Напомним, в 2019 году в небе столкнулись два истребители ВВС Германии.
Джерело: NOS
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