Последствия инцидента с истребителем в Нидерландах, фото: NOS

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Ракурс

В Нидерландах военный самолет F-16 Бельгии врезался в здание на авиабазе Леуварден в Нидерландах.

Инцидент произошел во время руления, еще до того, как самолет оторвался от земли, сообщает издание NOS.

В результате аварии травмироватлись два человека:

пилот самолета успел катапультироваться (он приземлился неподалеку и поранил ногу);

еще одного бельгийского солдата, который находился в самолете как руководитель экипажа, пока были госпитализированы в качестве меры пресечения.

В здании, которое протаранил истребитель, никого не было, так что авиабазе нанесен только материальный ущерб.

Что именно произошло, пока неизвестно — похоже, что самолет начал бесконтрольно ускоряться после запуска.

Леуварден в течение десятилетий был оперативной базой для самолетов F-16. Вскоре их планируют заменить на новые F-35.

В частности, истребитель, который попал в аварию, планировали вскоре доставить на другую авиабазу, где он должен был прослужить еще несколько лет.

Напомним, в 2019 году в небе столкнулись два истребители ВВС Германии.

Джерело: NOS