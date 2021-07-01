Пакет малыша или компенсация – как и что выбрать

https://racurs.ua/n156853-paket-malysha-ili-kompensaciya-kak-i-chto-vybrat.html

Ракурс

Пакет малыша с 1 июля 2021 года родители могут заменить на денежную компенсацию, которая составляет три прожиточных минимума для детей до 6 лет.

Однако, фактически, выбора не существует — тендерные закупки пакетов малыша до сих пор не состоялись. А выбор в пользу денежной компенсации не дает возможности получить ее сразу в роддоме или, по крайней мере, онлайн. Об этом сообщили на сайте программы «Пакет малыша».

Изменения касаются только родителей, чьи дети родились с 1 июля 2021 года. Для оформления компенсации необходимо пройти ряд процедур:

открыть специальную карточку в отделении «Приватбанка» (наличие кредита или задолженности может помешать открытию карты);

обратиться в центр социальной защиты по месту жительства с папкой документов (паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, справка из роддома о неполучении пакета малыша) и написать заявление.

Далее заявление на получение денежной компенсации проходит верификацию, которая обычно длится от одного до двух месяцев. После успешной верификации деньги начисляются на специальную карточку.

Пользоваться картой можно только в выбранном Министерством социальной политики перечне онлайн и офлайн магазинов. С июля 2021 года сумма денежной компенсации составит 6 тыс. 39 грн.

Однако аудит Счетной палаты Украины выявил, что этих средств недостаточно, чтобы приобрести набор из пакета малыша в розницу в магазинах — для этого понадобится не менее 9 тыс. грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что закупка пакетов малыша откладывается — тендер перенесли из-за слабой документации, оставляющей лазейки для коррупции.