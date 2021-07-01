Пакунок малюка чи компенсація — як і що обрати

https://racurs.ua/ua/n156853-pakunok-maluka-chy-kompensaciya-yak-i-scho-obraty.html

Ракурс

Пакунок малюка з 1 липня 2021 року батьки можуть замінити на грошову компенсацію, яка становить три прожиткові мінімуми для дітей до 6 років.

Проте, фактично, вибору не існує — тендерні закупівлі пакунків малюка досі не відбулись. А вибір на користь грошової компенсації не дає можливості отримати її відразу у пологовому будинку або, принаймні, онлайн. Про це повідомили на сайті програми «Пакунок малюка».

Зміни стосуються лише батьків, чиї малюки народились з 1 липня 2021 року. Для оформлення компенсації необхідно пройти низку процедур:

відкрити спеціальну картку у відділенні «Приватбанку» (наявність кредиту або заборгованості може завадити відкриттю картки);

звернутися до центру соціального захисту за місцем проживання з папкою документів (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, довідка з пологового будинку про неотримання пакунка малюка) та написати заяву.

Далі заява на отримання грошової компенсації проходить верифікацію, яка зазвичай триває від одного до двох місяців. Після успішної верифікації гроші нараховуються на спеціальну картку.

Користуватися карткою можна лише в обраному Міністерством соціальної політики переліку онлайн та офлайн магазинів. З липня 2021 року сума грошової компенсації складатиме 6 тис. 39 грн.

Проте аудит Рахункової палати України виявив, що цих коштів недостатньо, аби придбати набір з пакунка малюка вроздріб у магазинах — для цього знадобиться щонайменше 9 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закупівля пакунків малюка відкладається — тендер перенесли через слабку документацію, що лишає лазівки для корупції.