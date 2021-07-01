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Ракурс
Словенія і Словаччина. Фото: IStock

Не плутати Словенію і Словаччину попросили в Раді Європи

1 лип 2021, 15:06
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Речник Європейського Союзу (ЄС) із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано з нагоди початку головування Словенії в Раді ЄС попросив не плутати дві різні країни — Словенію і Словаччину.

За його словами, плутанина постійно відбувається як у ЗМІ, так і серед політиків. Про це він заявив у своєму Twitter.

Очікую співпраці зі словенським головуванням у Раді ЄС, сподіваючись, що ніхто у ЄС та інших країнах більше не плутатиме Словенію і Словаччину, — написав він, продублювавши допис словенською.


Варто зазначити, що сам Петер Стано — зі Словаччини. Раніше він працював речником Міністерства закордонних справ (МЗС) Словаччини. Зауважимо, що це вже не перший подібний його допис — так, пів року тому він попросив не плутати ці дві країни після помилки бельгійського видання, яке в публікації про «Тур де Франс» словенського велосипедиста назвало словацьким.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Словацьку Республіку. Напередодні візиту до Братислави глава держави оприлюднив в інтерв’ю виданню Hospodárske noviny свій основний меседж для сусідньої країни.

Джерело: Ракурс


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