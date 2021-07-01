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Ракурс
Словения и Словакия. Фото: IStock

Не путать Словению и Словакию попросили в Совете Европы

1 июл 2021, 15:06
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Представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС попросил не путать две разные страны — Словению и Словакию.

По его словам, путаница постоянно происходит как в СМИ, так и среди политиков. Об этом он заявил в своем Twitter.

Ожидаю сотрудничества со словенским председательством в Совете ЕС, надеясь, что никто в ЕС и других странах больше не путать Словению и Словакию, — написал он, продублировав сообщение на словенском языке.


Стоит отметить, что сам Петер Стано — из Словакии. Ранее он работал представителем Министерства иностранных дел (МИД) Словакии. Заметим, что это уже не первое подобное его сообщение — так, полгода назад он попросил не путать эти две страны после ошибки бельгийского издания, в публикации о «Тур де Франс» словенского велосипедиста назвали словацким.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Словацкую Республику. Накануне визита в Братиславу глава государства обнародовал в интервью изданию Hospodárske noviny свой основной месседж для соседней страны.

Источник: Ракурс


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