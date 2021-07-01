Поліція підірвалася на піротехніці, заготовленій до Дня незалежності США. Фото: REUTERS

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Вибух у США стався у поліцейській вантажівці для знешкодження бомб. У результаті інциденту постраждали щонайменше 17 осіб.

У середу, 30 червня, правоохоронці виявили велику кількість комерційних феєрверків, а також саморобну вибухівку. Про це повідомляє CNN.

Керівник департаменту поліції Лос-Анджелеса Майкл Мур розповів, що вибух стався у той момент, коли співробітники самі навмисно підірвали вибухові пристрої у вантажівці.

В результаті інциденту постраждали десятеро поліцейських та сім цивільних осіб. Поліцейські та троє цивільних отримали незначні травми, решта людей мають серйозні поранення. Уламками сміття були пошкоджені декілька автомобілів.

Нелегальні феєрверки були привезені з іншого штату, їх планували використати напередодні Дня незалежності США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потужний вибух стався 28 червня у Лондоні біля залізничної станції Elephant and Castle.

Джерело: CNN