Ніцой і Довбик. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n156850-na-ludyah-rozmovlyayte-ukrayinskou-ombudsmen-pro-movnyy-skandal-u-zbirniy.html

Ракурс

Мовний скандал в збірній України на Євро-2020 прокоментував мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Він заявив, що спортсмени мусять розмовляти українською під час проведення офіційних спортивних змагань, зокрема, за кордоном. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Публічні виступи, коментарі чи прес-конференції, у яких беруть участь наші спортсмени, їхні тренери, представники федерацій чи клубів, у тому числі по завершенню кар'єри, передовсім мають бути державною мовою, а ось переклад мають здійснювати організатори змагань, — заявив омбудсмен.

Він наголосив, що спорт має національну ідентичність, тому він ніколи не був і не стане поза політикою, а провідні спортсмени — це не про конкретну особу чи збірну, а насамперед про імідж, авторитет і репутацію країни у цілому.

Кремінь додав, що спорт залишається однією з найбільш зросійщених сфер в Україні, унаслідок чого спостерігаються непоодинокі приклади використання спортсменами російської мови в інтерв’ю, публічних виступах чи коментарях.

Як відомо, раніше письменниця Лариса Ніцой обурилася тим, що форвард збірної України Артем Довбик розмовляв російською мовою після перемоги України в матчі зі Швецією. Після цього пранкер Василь Крутчак розіграв письменницю, подзвонив їй і назвався футболістом, якого вона критикувала. Однак письменниця не повірила до кінця в пранк, та заявила, що підозрювала шахрайство.