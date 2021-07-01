Довбик и Ницой. Фото: Главком

https://racurs.ua/n156850-na-ludyah-razgovarivayte-na-ukrainskom-ombudsmen-o-yazykovom-skandale-v-sbornoy.html

Ракурс

Языковой скандал в сборной Украины на Евро-2020 прокомментировал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Он заявил, что спортсмены должны разговаривать на украинском языке во время проведения официальных спортивных соревнований, в частности, за рубежом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе по завершению карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований, — заявил омбудсмен.

Он отметил, что спорт имеет национальную идентичность, поэтому он никогда не был и не станет вне политики, а ведущие спортсмены — это не про конкретное лицо или сборную, а прежде всего об имидже, авторитете и репутации страны в целом.

Кремень добавил, что спорт остается одной из наиболее русифицированных сфер в Украине, вследствие чего наблюдаются отдельные примеры использования спортсменами русского языка в интервью, публичных выступлениях или комментариях.

Как известно, ранее писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что форвард сборной Украины Артем Довбик разговаривал на русском языке после победы Украины в матче со Швецией. После этого пранкер Василий Крутчак разыграл писательницу, представившись ей футболистом, которого она критиковала. Однако писательница не поверила до конца в пранк, и заявила, что подозревала мошенничество.