Уникальный корабль борцов за независимость США нашли на дне залива на Карибах

На Карибах нашли уникальный корабль XVIII в., фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n156849-unikalnyy-korabl-borcov-za-nezavisimost-ssha-nashli-na-dne-zaliva-na-karibah.html

Ракурс

Уникальный затонувший военный корабль XVIII века обнаружили в популярной среди дайверов гавани у острова Антигуа (государство Антигуа и Барбуда) на глубине всего 2,5 м под водой.

Этот корабль еще точно не идентифицирован, однако эксперты считают, что речь идет о французском корабел «Бомонт», который был отправлен из Европы в Америку в 1785 году и использовался повстанцами во время Войны за независимость США, сообщает издание The Daily Mail.

Если эти догадки подтвердятся, то это будет единственный затонувший корабль с неповрежденным корпусом, построенный французской Ост-Индской компанией.

Отмечается, что ученые уже некоторое время подозревали о существовании обломков корабля в этих местах — несколько лет назад гидрографическое обследование показало странные сигнатуры на дне, а недавно один из дайверов сообщил, что видел большое «ребро» корабля на дне залива.

На прошлой неделе археологи подтвердили, что затонувший корабль соответствует техническим характеристикам французского военно-морского судна XVIII века.

Корабль «Бомонт» во французской собственности находился два года, после чего был продан частному лицу и переименован в «Лион». В какой-то момент «Лион» использовался колонистами во время Войны за Независимость США, пока его не захватил у побережья Вирджинии британский корабль HMS Maidstone.

Дальнейшая судьба «Лиона» почти не известна. Есть только данные о судне, по описанию похожему на этот корабль, перечисленному в 1780 году на карте Верфи Нельсона — английской гавани на Антигуа.

Напомним, в Египте нашли корабль, который пролежал на дне Нила 2,5 тыс. лет.

Исчточник: The Daily Mail