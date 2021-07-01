Украине вернули Нью-Йорк — решение Рады

https://racurs.ua/n156848-ukraine-vernuli-nu-york-reshenie-rady.html

Ракурс

Поселок Нью-Йорк — так отныне називатеметься поселок Новгородское на Донбассе. Верховная Рада 1 июля нашла 301 голос для переименования этого населенного пункта.

Представительница общины Новгородского Кристина Шевченко ранее отметила, что поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила переименовать поселок на Новгородское, поскольку оно «не очень-то по-русски и звучало» и было созвучно с американским Нью-Йорком.

Нью-Йорком промышленный донбасский городок назывался до 1951 года. «Нью-Йорк, Сталинская область» — до сих пор можно увидеть в документах старших жителей поселка.

Несмотря на американское название, основали Нью-Йорк вовсе не выходцы из США. В последнее время распространение получила версия о том, что якобы поселок в 1892 году основали немецкие колонисты — сторонники протестантского движения меннонитов, поселившихся в Украине в 18-м веке по приглашению Екатерины II в. А Нью-Йорком поселение назвали из-за того, что жена одного из основателей была родом из Америки и скучала по родине. По другому преданию — немцы надеялись, что поселок будет развиваться так же динамично, как его заокеанский тезка.

Сейчас здесь надеются, что в Нью-Йорк начнут приезжать туристы. Хотя немецкой общины в Новгородском уже нет, а потомки меннонитов, которые до сих пор здесь живут, забыли язык и культуру предков, о немецком прошлом до сих пор напоминают нетипичные для Донбасса исторические здания и надгробия с надписями на немецком на кладбище.

Сейчас в Новгородском живет 12 тыс. человек. Здесь есть фенольный завод, на котором работают около 600 жителей, три школы и интернат для детей с особыми образовательными потребностями. Среди проблем — безработица, ужасные дороги, транспортная изолированность и перебои с водоснабжением.