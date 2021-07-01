Сбежал из Чернобыля — две левые лапы заметили у льва на Большом гербе Зеленскогоhttps://racurs.ua/n156847-sbejal-iz-chernobylya-dve-levye-lapy-zametili-u-lva-na-bolshom-gerbe-zelenskogo.htmlРакурс
Большой герб от президента Украины Владимира Зеленского удивил пользователей в социальных сетях.
Украинцы заметили, что на изображении проекта Большого герба Украины у льва нарисованы две левые лапы и гигантский красный «маникюр». Соответствующие посты пользователи
распространяли в Facebook.
Так, «большой палец» на обеих лапах нарисовали с одной стороны, хотя они должны «смотреть» друг на друга. Кроме того, у льва всего четыре фаланги на каждой ноге, а должно быть пять.
В соцсетях пользователи нашли и другие ляпы и неточности. Так, они заметили, что лев срисован с польской геральдики, а корона является монархическим символом, который
неуместен в республике.
Напомним, ранее мы сообщали, что официальный герб появится в Украине — в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект. Инициатором документа стал президент Владимир Зеленский, в Раду проект закона № 5712 он подал как неотложный.