Лев. Фото: Буквы

https://racurs.ua/n156847-sbejal-iz-chernobylya-dve-levye-lapy-zametili-u-lva-na-bolshom-gerbe-zelenskogo.html

Ракурс

Большой герб от президента Украины Владимира Зеленского удивил пользователей в социальных сетях.

Украинцы заметили, что на изображении проекта Большого герба Украины у льва нарисованы две левые лапы и гигантский красный «маникюр». Соответствующие посты пользователи распространяли в Facebook.



Так, «большой палец» на обеих лапах нарисовали с одной стороны, хотя они должны «смотреть» друг на друга. Кроме того, у льва всего четыре фаланги на каждой ноге, а должно быть пять.

В соцсетях пользователи нашли и другие ляпы и неточности. Так, они заметили, что лев срисован с польской геральдики, а корона является монархическим символом, который неуместен в республике.





Напомним, ранее мы сообщали, что официальный герб появится в Украине — в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект. Инициатором документа стал президент Владимир Зеленский, в Раду проект закона № 5712 он подал как неотложный.