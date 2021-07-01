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Ракурс
Лев. Фото: Буквы

Сбежал из Чернобыля — две левые лапы заметили у льва на Большом гербе Зеленского

1 июл 2021, 14:13
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Большой герб от президента Украины Владимира Зеленского удивил пользователей в социальных сетях.

Украинцы заметили, что на изображении проекта Большого герба Украины у льва нарисованы две левые лапы и гигантский красный «маникюр». Соответствующие посты пользователи распространяли в Facebook.

Большой герб. Фото: FаcebookТак, «большой палец» на обеих лапах нарисовали с одной стороны, хотя они должны «смотреть» друг на друга. Кроме того, у льва всего четыре фаланги на каждой ноге, а должно быть пять.


В соцсетях пользователи нашли и другие ляпы и неточности. Так, они заметили, что лев срисован с польской геральдики, а корона является монархическим символом, который неуместен в республике.

Реакция соцсетей. Фото: FacebookРеакция соцсетей. Фото: Facebook

Реакция соцсетей. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что официальный герб появится в Украине — в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект. Инициатором документа стал президент Владимир Зеленский, в Раду проект закона № 5712 он подал как неотложный.

Источник: Ракурс


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