Оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли Авдеевку – фото разрушений. Фото: ФБ

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На Донбассе российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки. Под обстрел попал частный сектор, никто из мирных жителей не пострадал.

1 июля с 6.15 в течение двух часов зафиксированы восемь интенсивных обстрелов с применением запрещенных на линии соприкосновения 122-миллиметровых артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Враг вел огонь из оккупированных населенных пунктов Яковлевка, Минеральное и Макеевка.

В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства.

О нарушении режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Целью пророссийских наемников является создание информационных прецедентов для формирования повестки дня ближайшего заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится 6−7 июля.

Напомним, 26 июня российско-террористические войска обстреливали город Красногоровка Донецкой области из ствольной артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.