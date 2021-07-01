Окупанти з важкого озброєння обстріляли цивільних Авдіївки — фото руйнувань. Фото: ФБ

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На Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки. Під обстріл потрапив приватний сектор, ніхто з мирних жителів не постраждав.

1 липня з 6.15 упродовж двох годин зафіксовані вісім інтенсивних обстрілів із застосуванням заборонених на лінії зіткнення 122-міліметрових артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм. Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил.

Ворог вів вогонь з окупованих населених пунктів Яковлівка, Мінеральне та Макіївка.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею. Мінами та снарядами пошкоджені прилеглі домогосподарства.

Про порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Метою проросійських найманців є створення інформаційних прецедентів для формування порядку денного найближчого засідання Тристоронньої контактної групи, що відбудеться 6−7 липня.

Нагадаємо, 26 червня російсько-терористичні війська обстрілювали місто Красногорівка Донецької області зі ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.