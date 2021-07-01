Прапороносці Зеленського — мега-проект до Дня незалежності за 170 мільйонів

https://racurs.ua/ua/n156845-praporonosci-zelenskogo-mega-proekt-do-dnya-nezalejnosti-za-170-milyoniv.html

Ракурс

Помпезно відсвяткувати 30-річчя незалежності України має намір президент України. За його ініціативи в 17 областях хочуть встановити величезні національні прапори. Ця примха Володимира Зеленського коштуватиме платникам податків щонайменше 170,7 млн грн. Кошти виділятимуть з державного і місцевих бюджетів.

Громадська організація StateWatch проаналізувала відповіді облдержадміністрацій на запити, інформацію Prozorro і повідомлення в місцевих медіа.

Доручення встановити прапори ОДА почули в січні на селекторній нараді в Офісі президента. Її провів тодішній заступник Андрія Єрмака Кирило Тимошенко.

Стела і флагшток з прапором у Харкові, відновлення зеленої зони на Сергіївській площі коштуватиме місцевій владі 24,5 млн грн.

У Броварах в парку «Перемога» вартість будівництва флагштока сягне 20,7 млн грн. Недешево коштуватимуть такі святкові локації і у Вінницькій (15 млн грн) і Житомирській областях (13,8 млн грн). На малій батьківщині президента, у Кривому Розі, на прапор хочуть витратити 8,1 млн грн.

У кількох областях великі прапори до Дня незалежності встановлять без залучення бюджету.

Керівник StateWatch Гліб Канєвський написав, що за гроші на пропори можна купити 338,6 тис. доз вакцини від COVID-19, якщо ціна становитиме 504 грн за дозу. Він також зауважив, що у 2021 році Кабмін брав кредити для закупівлю СCOVID-вакцин.

«Ракурс» повідомляв, що святкування Дня незалежності України у 2021 році відбудеться з двома військовими парадами.

Джерело: StateWatch