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Ракурс
Знаменосцы Зеленского — мега-проект ко Дню независимости за 170 миллионов

Знаменосцы Зеленского — мега-проект ко Дню независимости за 170 миллионов

1 июл 2021, 13:55
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Помпезно отпраздновать 30-летие независимости Украины намерен президент Украины. По его инициативе в 17 областях хотят установить огромные национальные флаги. Эта прихоть Владимира Зеленского будет стоить налогоплательщикам по меньшей мере 170,7 млн грн. Средства будут выделять из государственного и местных бюджетов.

Общественная организация StateWatch проанализировала ответы облгосадминистраций на запросы, информацию Prozorro и сообщения в местных СМИ.

Поручение установить флаги ОГА услышали в январе на селекторном совещании в Офисе президента. Ее провел тогдашний заместитель Андрея Ермака Кирилл Тимошенко.

Стелла и флагшток с флагом в Харькове, восстановление зеленой зоны на Сергиевской площади будет стоить местной власти 24,5 млн грн.

В Броварах в парке «Победа» стоимость флагштока составит 20,7 млн грн. Недешево будут стоить такие праздничные локации и в Винницкой (15 млн грн) и Житомирской областях (13,8 млн грн). На малой родине президента, в Кривом Роге, на флаг хотят потратить 810 тыс. грн.

В нескольких областях большие флаги ко Дню независимости установят без привлечения бюджета.

Знаменосцы Зеленского — мега-проект ко Дню независимости за 170 миллионов

Руководитель StateWatch Глеб Каневский написал, что за деньги на флаги можно купить 338,6 тыс. доз вакцины от COVID-19, если цена составит 504 грн за дозу. Он также отметил, что в 2021 году Кабмин брал кредиты для закупки СCOVID-вакцин.


«Ракурс» сообщал, что празднование Дня независимости Украины в 2021 году состоится с двумя военными парадами.

Источник: StateWatch

Источник: Ракурс


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