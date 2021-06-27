Наслідки обстрілу Красоногорівки, фото: штаб ООС

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Російсько-терористичні війська вчора, 26 червня, з 8.05 по 8.50 обстрілювали місто Красногорівка Донецької області зі ствольної артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Вогонь, як встановила українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), вівся з тимчасово окупованої Старомихайлівки.

Дані дії збройних формувань РФ несуть пряму загрозу життю та здоров’ю мирного населення, а також свідчать про прагнення російсько-окупаційних військ до подальшого загострення ситуації вздовж лінії розмежування, — наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, вчора, 26 червня, в результаті мінометного обстрілу загинув український військовий — уродженець Кривого Рогу старший солдат Андрій Гонар.