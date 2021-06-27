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У Гонконгу сталася масштабна пожежа на пристані, скріншот відео
10 суден затонули через пожежу на пристані в Гонконгу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n156678-10-suden-zatonuly-cherez-pojeju-na-prystani-v-gonkongu-video.htmlРакурс
Масштабна пожежа, яка спалахнула в ніч на сьогодні, 27 червня, на пристані в Гонконгу, охопила щонайменше 16 суден, 10 з яких затонули.
Займання ліквідували лише через шість годин, повідомляє агентство Associated Press.
Пожежники під час боротьби з вогнем врятували з суден 35 людей. Повідомлень про поранених не надходило, хоча одну людину, яка почувала себе погано, направили до лікарні.
У боротьбі з вогнем були задіяні 11 пожежних катерів, вісім літаків та чотири бригади пожежників з дихальними апаратами.
Що стало причиною пожежі, наразі не відомо.
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— HKPhotoNews (@HKPhotoNews) April 28, 2020
Нагадаємо, торік на території суднобудівного заводу в місті Миколаєві загорівся військовий корабель.
Джерело: Associated Press
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