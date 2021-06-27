У Гонконгу сталася масштабна пожежа на пристані, скріншот відео

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Масштабна пожежа, яка спалахнула в ніч на сьогодні, 27 червня, на пристані в Гонконгу, охопила щонайменше 16 суден, 10 з яких затонули.

Займання ліквідували лише через шість годин, повідомляє агентство Associated Press.

Пожежники під час боротьби з вогнем врятували з суден 35 людей. Повідомлень про поранених не надходило, хоча одну людину, яка почувала себе погано, направили до лікарні.

У боротьбі з вогнем були задіяні 11 пожежних катерів, вісім літаків та чотири бригади пожежників з дихальними апаратами.

Що стало причиною пожежі, наразі не відомо.

Нагадаємо, торік на території суднобудівного заводу в місті Миколаєві загорівся військовий корабель.

Джерело: Associated Press